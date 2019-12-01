Octavio Ocampo celebra 76 años de la elevación de Lagunillas y reconoce la identidad y orgullo de sus habitantes 

Lagunillas, Mich., lunes 05 de octubre 2026.- Con un gran reconocimiento a la historia, raíces y tradiciones de las y los lagunillenses, el diputado Octavio Ocampo participó del desfile y las actividades festivas del 76 Aniversario de la elevación de Lagunillas a municipio.

Al respecto, el también promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, destacó que la conmemoración de estas fechas son una oportunidad para reconocer el esfuerzo que generaciones completas que han construido sus comunidades, con un alto sentido de pertenencia, manteniendo vigente el orgullo de ser michoacanos.

“Hoy celebramos los 76 años de la elevación de Lagunillas como municipio, pero también celebramos a su gente, sus raíces, sus tradiciones y la historia que generación tras generación han construido. Es un gusto acompañar al presidente municipal Octavio Sánchez Aguirre y a las familias de esta tierra en una fecha tan importante”, expresó.

Ocampo reconoció el trabajo que realizan las autoridades municipales, particularmente, al presidente municipal Octavio Sánchez Aguirre, quien ha mantenido una relación cercana con la ciudadanía, trabajando mano a mano con la población y contribuyendo así, al desarrollo de este municipio.

Asimismo, resaltó que el fortalecimiento de Michoacán debe construirse desde los municipios, porque son precisamente los gobiernos locales quienes mantienen el contacto más directo con las comunidades y conocen de primera mano las necesidades, aspiraciones y desafíos de la población.

Por último, Octavio Ocampo hizo un llamado a mantener vivas estas expresiones culturales y comunitarias, particularmente en tiempos en los que resulta indispensable, fortalecer los valores que unen a las familias y recuperar el orgullo por la historia de cada municipio en Michoacán.