Obtiene Guardia Cívica de Querétaro 453 convenios conciliatorios en primer semestre de 2026

Obtiene Guardia Cívica de Querétaro 453 convenios conciliatorios en primer semestre de 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 18:32:14
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Querétaro, Querétaro, a 12 de julio de 2026.- Durante el primer semestre del año la Dirección de Guardia Cívica de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro ha atendido 2 mil 284 reportes, en los cuales, logró formalizar 453 convenios conciliatorios, con lo que se privilegió el diálogo y se logró evitar que la situación escalara a una conducta antisocial o constitutiva de delito. 

Los principales motivos de los convenios realizados fueron por reñir de manera física o verbal con una o más personas; producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad vecinal; incitar o provocar una riña entre dos o más personas; dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de inmuebles públicos o de particulares y vejar o intimidar física o verbalmente. 

En este mismo periodo de tiempo, del 01 de enero al 30 de junio de 2026, los agentes de seguridad de la Guardia Cívica llevaron a cabo 770 campañas de difusión y 32 reuniones informativas, en las que hicieron una socialización más detallada sobre las facultades y tareas que implementa dicha dirección durante su trabajo en campo, en coordinación con el personal policial. 

También se obtuvieron 185 acuerdos entre particulares, que son aquellos que se establecen cuando no se alcanza a formalizar o firmar un convenio conciliatorio entre las partes involucradas al realizar la mediación con la ciudadanía; sin embargo, se pactan acuerdos que permiten la solución del conflicto.

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