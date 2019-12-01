Obra de conexión San Nicolás Obispo-Villas del Pedregal con 31% de avance: Gladyz Butanda 

Morelia, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- La obra que conectará a la Tenencia de San Nicolás Obispo con el fraccionamiento Villas del Pedregal presenta un avance del 31 por ciento y estará lista para el 15 de noviembre, fecha en que se celebrará la Feria del Molcajete en la demarcación ubicada al poniente de Morelia.

Esto fue dado a conocer en conferencia de prensa por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, quien, en presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, remarcó que dicha obra, además de resarcir el rezago vial que enfrenta el poniente de Morelia, servirá para fortalecer la proyección turística de la tenencia de San Nicolás Obispo.

“Este proyecto permitirá reducir tiempos de traslado, optimizar la conectividad con otras vías primarias y detonar el desarrollo urbano y económico en beneficio de miles de familias”, enfatizó la funcionaria.

Gladyz Butanda destacó que la obra se inaugurará justo en la celebración de la Feria del Molcajete, lo que dijo, hará de este evento un atractivo turístico y cultural, por la riqueza artesanal que caracteriza a la tenencia.

Finalmente, subrayó que esta conexión vial forma parte del plan de desarrollo urbano que se está ejecutando en la capital michoacana, cuyas bondades se están enfocando prioritariamente en rescatar espacios olvidados, fortalecer la movilidad y garantizar la conectividad de las zonas rurales con la periferia y zona centro de la capital.