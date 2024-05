Obispo de Ciudad Guzmán, Herculano Medina Garfias, se despide de Morelia

Morelia, Michoacán, a 4 de mayo de 2024. – Mediante dos comunicados, el ex obispo auxiliar de la arquidiócesis de Morelia se despidió de la feligresía michoacana y agradeció el nombramiento que le llevará a Jalisco.

En el comunicado sobre su nuevo lugar, Medina Garfias afirma que “el tiempo pasa muy rápido y si Dios nos lo permite el 18 de julio celebraremos nuestro encuentro con Jesús en la Eucaristía con todos ustedes y quienes nos puedan acompañar de la Arquidiócesis de Morelia y de la Provincia, así como de la Provincia de Guadalajara. Será verdaderamente un encuentro eclesial”.

El texto de despedida señala esto: “quiero participarles, que el sábado 27 de abril, me llamaron de la Nunciatura Apostólica, para pedirme, que me presentara el lunes 29 de abril a las 11 de la mañana, porque el Nuncio Joseph Spiteri tenía un asunto que hablar conmigo. Después de saludarnos y conversar un poco, me dijo: Bueno, después de todo esto, ¿usted está dispuesto a irse a cualquier parte? A lo cual yo contesté: a donde me diga el Santo Padre.

Me contesta: el Santo Padre, quiere que vaya a la Diócesis de Ciudad Guzmán, Jal. Me parece bien, contesté yo. En seguida hablamos de buscar la fecha para la publicación del nombramiento. El Nuncio insistió en que fuera una fecha en la cual se celebrara a algún apóstol, y dijo: qué le parece: el 4 de mayo, se celebra a los apóstoles Felipe y Santiago, dije: me parece perfecto, yo no tengo problema que sea ese día”.

Asimismo, Medina Garfias aprovecha para hacer una serie de agradecimientos, entre ellos a Dios y al obispo: “Todo esto lo agradezco en primer lugar a Dios, que, en la persona de su Hijo Jesucristo, me ha enseñado a confiar, a abandonarme en Él y cuando uno acepta la voluntad de Dios en el Papa, el fruto es la paz, como señal de que estamos haciendo lo correcto.

En segundo lugar, quiero agradecer a Mons. Carlos Garfias Merlos, arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia por este tiempo en que hemos caminado en el servicio pastoral por 7 años. Agradezco, que me haya permitido servir y acompañar a las hermanas religiosas tanto de Vida Contemplativa como de Vida Activa y a las Vírgenes Consagradas como Vicario Episcopal para la Vida Consagrada. Por haber sido Vicario General y poder celebrar confirmaciones y hacer consagraciones de dedicaciones de templos y altares en las diferentes parroquias de la Arquidiócesis, participar en el Consejo de Economía, en la Comisión del Seminario, en la Comisión de la Pastoral de Pastores, participar en la Curia de Pastoral, también en el Consejo Episcopal entre otros servicios. Gracias Mons. Carlos”.