Aseguran 5 drones en operativo de seguridad del Gran Premio de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 07:46:41

Ciudad de México, a 3 de noviembre 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) logró el aseguramiento de cinco drones que sobrevolaban sin autorización en los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez, durante la celebración del Gran Premio de México 2026.

Según una publicación en redes sociales, el decomiso fue efectuado por la Unidad Especializada en Inteligencia e Investigación con Aeronaves no Tripuladas “Águila”, adscrita a la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Policía capitalina.

“Durante el despliegue operativo implementado con motivo del “Gran Premio de México 2026”, efectivos de la #UnidadÁguila, de la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la #SSC, realizaron el retiro de cinco drones que sobrevolaban sin autorización las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.”, compartió la corporación en su cuenta oficial de X.

Igualmente mencionaron que las autoridades detectaron otros tres dispositivos y alertaron a sus operadores para que interrumpieran las operaciones de vuelo.