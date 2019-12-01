Aseguran 5 drones en operativo de seguridad del Gran Premio de México

Aseguran 5 drones en operativo de seguridad del Gran Premio de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 07:46:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 3 de noviembre 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) logró el aseguramiento de cinco drones que sobrevolaban sin autorización en los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez, durante la celebración del Gran Premio de México 2026.

Según una publicación en redes sociales, el decomiso fue efectuado por la Unidad Especializada en Inteligencia e Investigación con Aeronaves no Tripuladas “Águila”, adscrita a la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Policía capitalina.

“Durante el despliegue operativo implementado con motivo del “Gran Premio de México 2026”, efectivos de la #UnidadÁguila, de la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la #SSC, realizaron el retiro de cinco drones que sobrevolaban sin autorización las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.”, compartió la corporación en su cuenta oficial de X.

Igualmente mencionaron que las autoridades detectaron otros tres dispositivos y alertaron a sus operadores para que interrumpieran las operaciones de vuelo.

Más información de la categoria
Aseguran 5 drones en operativo de seguridad del Gran Premio de México
Localizan sin vida a un ganadero en la carretera Jacona – Los Reyes, Michoacán
Choque por alcance deja un motociclista muerto y otro herido en Tangancícuaro, Michoacán
Uruapan con Grecia Quiroz, el municipio de Michoacán con más asesinatos en un año: 188 homicidios y contando…
Más información de la categoria
Sheinbaum cierra octubre con 69% de aprobación, remarca encuesta de El Financiero
EZLN acusa al gobierno de buscar impedir una reunión con madres buscadoras en CDMX
Rectora acusa intervención en sucesión de la UMSNH; anuncia defensa legal y pide intervención de Sheinbaum
Uruapan con Grecia Quiroz, el municipio de Michoacán con más asesinatos en un año: 188 homicidios y contando…