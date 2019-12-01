Choque por alcance deja un motociclista muerto y otro herido en Tangancícuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 01:30:27

Tangancícuaro, Mich., a 3.de noviembre de 2026.— Un joven de 28 años perdió la vida y otro resultó gravemente herido la noche del domingo, cuando la motocicleta en la que viajaban fue impactada por alcance por un automóvil en la carretera Zamora-Morelia.

El accidente ocurrió en el kilómetro 125+500, a la altura de la comunidad de Lomas de Noroto, donde acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos Municipales de Tangancícuaro.

En el lugar, los socorristas confirmaron el fallecimiento de Luis Antonio R. O., vecino de la comunidad de Ruiz Cortinez. Su acompañante, identificado como Miguel Ángel V., de la misma localidad, recibió los primeros auxilios y fue trasladado a un hospital de Zamora.

Elementos de Seguridad Vial delimitaron el área del percance. Las unidades involucradas fueron un Volkswagen Golf, modelo 2026, verde con negro y con matrícula de Michoacán, así como una motocicleta negra sin placa de circulación.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del choque. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley.