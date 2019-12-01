Localizan sin vida a un ganadero en la carretera Jacona – Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 01:38:31

Jacona, Mich., a 3 de noviembre de 2026.— Un hombre de 31 años fue localizado sin vida la noche del lunes sobre la carretera estatal Jacona–Los Reyes, a la altura del acceso a la colonia Antorcha Campesina. La víctima fue identificada como José Alfredo M., de ocupación ganadero.

Fueron agentes de esa corporación y de la Guardia Nacional quienes acudieron al sitio tras recibir un aviso por radio sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

Al llegar, los uniformados encontraron al hombre tendido boca arriba sobre la cinta asfáltica, con lesiones visibles en el rostro y presencia de sangre. Ante esa situación, solicitaron la intervención de una unidad de atención prehospitalaria.

Paramédicos realizaron la valoración y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Los agentes acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del estado para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de la víctima.