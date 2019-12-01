Nurio resiste al cambio de uso de suelo y mantiene el cultivo de maíz

Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2026.— Mientras en distintas zonas de Michoacán se extiende el cambio de uso de suelo para establecer huertas de aguacate, productores de la comunidad purépecha de Nurio, municipio de Paracho, aseguran que mantienen la resistencia y continúan sembrando maíz, pese a los altos costos y las dificultades para comercializar el grano. También alertan por las plagas que afectan a los pinos y que, señalan, podrían estar relacionadas con el avance de las huertas.

Comuneros señalaron que la devaluación del maíz criollo y la falta de mercados han llevado a agricultores de la región a optar por otros cultivos. En Nurio, indicaron, alrededor de 300 hectáreas se mantienen destinadas a la siembra de maíz, principalmente para el consumo de las familias.

“Por la devaluación que ha sufrido el maíz criollo, mucha gente, los agricultores, han optado por hacer cambio de uso de suelo, por no encontrar algún mercado que pueda recibir este producto. Tratamos de buscar que, como comunidad, sigamos en la preservación y no entremos en ese cambio de uso de suelo”, comentó un comunero.

Los productores explicaron que mantener una parcela implica una inversión considerable, desde la preparación de la tierra hasta la cosecha. Incluso después de sembrar, agregaron, el costo de cuidar el cultivo hasta obtener el producto final puede superar las posibilidades de muchas familias.

Reconocieron que el aguacate ya ocupa amplias extensiones en localidades cercanas, aunque afirmaron que Nurio y sus alrededores continúan resistiendo la conversión de las parcelas.

Además del avance de las huertas, los habitantes expresaron preocupación por las plagas que han afectado a los pinos y provocado la pérdida de una cantidad importante de árboles. Según señalaron, la introducción de insecticidas y prácticas agrícolas asociadas a otros cultivos podría estar relacionada con afectaciones al entorno.

La comunidad sostuvo que busca conservar las formas tradicionales de cultivo heredadas de sus antepasados y promover que otras localidades reflexionen antes de cambiar el uso de sus tierras. La Feria de la Mazorca, explicaron, es uno de los espacios para difundir la importancia del maíz criollo y la continuidad de la agricultura comunitaria.