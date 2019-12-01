Nunca más gobiernos corruptos en Michoacán, la 4T es la defensa del pueblo: Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 18:22:18

Huetamo, Michoacán, 18 de julio de 2026.- Carlos Torres Piña afirmó que su interés en participar en el proceso interno de Morena nace de la convicción de contribuir a que la Transformación continúe y se profundice en Michoacán, con cercanía al pueblo, conocimiento del territorio y capacidad para atender los principales desafíos del estado; con esto evitar el regreso de gobiernos corruptos.

En rueda de prensa en Huetamo, explicó que esa motivación lo llevó a recorrer nuevamente los municipios, como lo ha hecho durante 26 años de trayectoria política, para informar directamente a la población, escuchar sus preocupaciones y conocer de primera mano las necesidades de cada región.

Torres Piña señaló que su paso por la Secretaría de Gobierno y por la Fiscalía General del Estado le permitió adquirir una visión más amplia de las áreas más sensibles de Michoacán: la gobernabilidad y la seguridad.

“La gobernabilidad significa diálogo, acuerdos y atención a los conflictos; la seguridad exige justicia, prevención y combate a la impunidad.

Sin esos dos elementos, Michoacán no puede salir adelante”, expresó.

Subrayó que su experiencia no se limita al trabajo desde las instituciones, sino que se complementa con el contacto permanente con comunidades, productores, ganaderos, jóvenes, mujeres y representantes de los distintos sectores sociales.

Por ello, sostuvo que continuará recorriendo el estado para recoger las inquietudes de la gente y construir, junto con el pueblo, una nueva etapa de la Transformación en Michoacán.