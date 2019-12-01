Claudia Sheinbaum defiende viaje a EU para asistir a la final de la justa mundialista; afirma que responde a motivos diplomáticos

Claudia Sheinbaum defiende viaje a EU para asistir a la final de la justa mundialista; afirma que responde a motivos diplomáticos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 22:56:14
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Ciudad de México, 18 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su viaje a Estados Unidos para asistir a la final de la justa mundialista y aseguró que su presencia es por razones diplomáticas.

La mandataria explicó que consideró importante asistir al encuentro debido a que México, Estados Unidos y Canadá fueron las tres naciones anfitrionas del torneo.

"Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes en esta Copa del Mundo", señaló.

Sheinbaum indicó que durante su visita a Nueva York coincidirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y afirmó que el encuentro también reflejará la coordinación entre ambos gobiernos.

"Es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos", expresó.

La presidenta representará a México durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

 

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