Nuevos jueces de Michoacán rendirán protesta de madrugada: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 7 de septiembre del 2025.- En Michoacán, los nuevos integrantes del Poder Judicial asumirán oficialmente su cargo durante la madrugada del 15 de septiembre, confirmó Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal; explicó que la decisión de realizar la ceremonia en ese horario está relacionada con los cierres viales y la intensa actividad que cada año se registra en torno al Palacio Legislativo por los festejos patrios.

La legisladora señaló en entrevista con medios de comunicación que, por el valor histórico de este acontecimiento, se optó por llevarlo a cabo dentro del propio Congreso, de manera que está descartada la posibilidad de una sede alterna; la intención es que el acto se desarrolle en ese espacio emblemático y representativo del Poder Legislativo en Michoacán.

Para atender de manera adecuada la gran cantidad de personas que deberán tomar protesta, la ceremonia será dividida en tres etapas y se limitará el ingreso únicamente a los nuevos magistrados y jueces acompañados por una persona, diputados y representantes de los medios de comunicación, con el fin de mantener orden en el recinto.

Fabiola Alanís dijo que según lo previsto la sesión especial podría extenderse hasta las primeras horas de la mañana, resaltó que este procedimiento sigue la misma lógica que se ha implementado en el ámbito federal, para dar garantía de que la transición se lleve a cabo de forma organizada y sin contratiempos.