Gobernadora de Puerto Rico acusa a Maduro de proveer estupefacientes a la isla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 08:27:53

San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre 2025.- Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico, acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro de proveer estupefacientes a la isla, mediante "sus operaciones", las cuales "le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo".

Asimismo, la mandataria puertorriqueña aseveró que: "Las amenazas del narcotraficante y dictador Nicolás Maduro retratan el carácter pandillero de su régimen".

Cabe mencionare que las declaraciones de la gobernadora González se dan luego de que el jefe del Estado venezolano la retara a que liderara un ataque contra su país mientras las Fuerzas Armadas de EEUU llevan a cabo ejercicios militares en Puerto Rico para presuntamente detenerlo por narcotráfico.

En ese contexto, la política puertorriqueña afirmó que desde su cargo defenderá la seguridad de la isla "y del Caribe frente al narcotráfico y su cártel".