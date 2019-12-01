Paquete Económico 2026 asegura derechos de los mexicanos: Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 08:50:55

Ciudad de México, a 10 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con el Paquete Económico 2026, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), están garantizados los derechos de las mexicanas y mexicanos.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que su plan garantiza cubrir todos los programas del Bienestar.

“¿Qué característica tiene? Garantía de todos los programas del Bienestar y aumentó, no solamente lo que se dio este año sino el aumento en la inflación, el aumento en población, por ejemplo en adultos Mayores, va a haber más personas que lleguen a los 65 años, se tiene que garantizar pensión para todos ellos y el aumento de la inflación”, indicó la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, comentó que se aumentó la inversión en salud, aunque salgan rumores de que va a disminuir.

“Número dos: aumento a la inversión en salud, por ahí ha estado saliendo que disminuye: falso, aumenta. ¿En dónde aumenta? En el IMSS Bienestar, si sumamos todo lo que tiene ver en salud aumenta el presupuesto”, externó la gobernante.

De igual forma, comentó que aumenta el presupuesto en educación, vivienda, inversión para trenes públicos, carreteras y agua.