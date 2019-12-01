“Cachimbas” de Tarímbaro y Morelia Michoacán, son blanco de la delincuencia; suman cuatro homicidios dolosos en tres meses

“Cachimbas” de Tarímbaro y Morelia Michoacán, son blanco de la delincuencia; suman cuatro homicidios dolosos en tres meses
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 12:02:15
Tarímbaro/Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- En meses recientes las denominadas “cachimba” han sido blanco de la delincuencia, desde mayo a la fecha son cinco ataques los perpetrados por delincuentes en estos negocios, dejando un saldo de cuatro muertes y dos heridos.

En orden cronológico los ataques:

  • El 29 de mayo, en el negocio denominado Café Lupita 3, ubicado en la carretera Morelia-Salamanca, en el Barrio de La Cruz, una mujer fue asesinada a tiros.
  • El 23 de agosto en el negocio denominado Restaurante y Cafetería Lety, en la carretera Morelia-Salamanca, fue ultimada a turistas Anayeli R., de 34 años.
  • El 28 de agosto en una “cachimba” ubicada en las inmediaciones de la tenencia de Cuto del Porvenir, una mujer fue atacada a balazos y resultó herida.
  • El 4 de septiembre en otro negocio similar una mujer fue ejecutada en el mismo.
  • Este 10 de septiembre en otro negocio llamado "Las Diablas", ubicado en la colonia Francisco Villa, dos personas fueron baleadas, un hombre murió, una mujer resultó herida.

Hechos anteriores con los que en tres meses, tres mujeres y un hombre han sido asesinados y otra dos más resultaron heridas.

