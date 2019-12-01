María “N”, Octavio “N”, Ignacio “N” y José Antonio “N” detenidos por secuestro en Salamanca

Salamanca, Guanajuato, a 10 de septiembre 2025.- Los presuntos secuestradores María “N”, Octavio “N”, Ignacio “N” y José Antonio “N” fueron detenidos durante un operativo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), que permitió rescatar con vida a una víctima de secuestro en el municipio de Salamanca.

Gracias a la acción coordinada, la víctima fue liberada sin que su familia tuviera que entregar el dinero exigido como pago de rescate. Durante la intervención también se aseguró un arma de fuego, un vehículo y el inmueble donde el hombre permanecía en cautiverio.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos comenzaron el pasado 26 de agosto de 2025, cuando en la comunidad de San Antonio de Mogotes, municipio de Valle de Santiago, un hombre de 37 años desapareció tras salir de su negocio. Horas después, sus familiares recibieron llamadas de extorsión en las que se les exigía una fuerte suma de dinero para su liberación. Los captores enviaron audios, videos y fotografías en los que se mostraba a la víctima sometida y con lesiones, lo que generó alarma entre sus allegados.

La familia denunció de inmediato ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, lo que permitió desplegar un operativo de inteligencia. Un equipo de agentes, apoyado por especialistas en manejo de crisis, guio a los familiares durante todo el proceso para garantizar su seguridad.

Con la información obtenida, los investigadores ubicaron un inmueble en la colonia San José de los Naranjos, en Salamanca. Tras ingresar, los agentes lograron neutralizar a los sospechosos, asegurar el lugar y rescatar con vida a la víctima, quien confirmó que los detenidos le habían exigido dinero a cambio de su libertad y que incluso lo habían lesionado en la mano derecha.

En audiencia, los cuatro detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado, y será conforme al debido proceso que se determine su responsabilidad y las sanciones correspondientes.

La FGE reiteró que continuará trabajando de manera firme en el combate a este delito, priorizando la protección de la vida de las personas y la justicia para las víctimas.