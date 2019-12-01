Localizan restos de una persona en la comunidad de Jamaica de Tarímbaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 12:25:51

Tarímbaro, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- El cuerpo desmembrado de una persona fue localizado en calles de la comunidad de Jamaica, en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Guillermo Prieto, en las inmediaciones de la cancha de basquetbol, estaban tirados los restos de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo descuartizado de una persona, mismos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.