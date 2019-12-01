Balean a dos en una “cachimba” en la Morelia-Salamanca; hay un fallecido y una herida

Balean a dos en una “cachimba” en la Morelia-Salamanca; hay un fallecido y una herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 09:27:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tarímbaro, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- Un saldo de un muerto y una herida, fue el que dejó el ataque a balazos del que fue objeto la pareja en una “cachimba” ubicada en la carretera Morelia-Salamanca.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido negocio ubicado en las inmediaciones de la colonia Francisco Villa, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre y una mujer que presentabas heridas de bala, situación por la que fueron llevados a hospitales para su atención médica.

Fue mientras recibía atención médica en la clínica San Miguel que el hombre perdió la vida, situación por la que personal de la FGE tomó conocimiento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan restos de una persona en la comunidad de Jamaica de Tarímbaro, Michoacán 
“Cachimbas” de Tarímbaro y Morelia Michoacán, son blanco de la delincuencia; suman cuatro homicidios dolosos en tres meses
A proceso hombre señalado por extorsionar a un médico y su familia en Uruapan, Michoacán
Rescatan a cuatro menores que fueron abandonadas por su madre en Campeche
Más información de la categoria
Balean a dos en una “cachimba” en la Morelia-Salamanca; hay un fallecido y una herida
Paquete Económico 2026 asegura derechos de los mexicanos: Sheinbaum
Niega Donald Trump haber firmado carta dirigida a Epstein
Gobernadora de Puerto Rico acusa a Maduro de proveer estupefacientes a la isla
Comentarios