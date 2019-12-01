Balean a dos en una “cachimba” en la Morelia-Salamanca; hay un fallecido y una herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 09:27:39

Tarímbaro, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- Un saldo de un muerto y una herida, fue el que dejó el ataque a balazos del que fue objeto la pareja en una “cachimba” ubicada en la carretera Morelia-Salamanca.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido negocio ubicado en las inmediaciones de la colonia Francisco Villa, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre y una mujer que presentabas heridas de bala, situación por la que fueron llevados a hospitales para su atención médica.

Fue mientras recibía atención médica en la clínica San Miguel que el hombre perdió la vida, situación por la que personal de la FGE tomó conocimiento.