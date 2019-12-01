Niega Donald Trump haber firmado carta dirigida a Epstein

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 08:28:06

Washington, Estados Unidos, a 10 de septiembre.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que la firma que aparece en la supuesta carta de cumpleaños que se envió a Jeffrey Epstein en el 2003, sea suya.

“No es mi firma y no es la forma en la que hablo, quien me conoce hace mucho sabe que no es la manera en la que me expreso. Es absurdo", expresó el mandatario estadounidense a reporteros afuera de un restaurante en Washington.

De acuerdo a la información, el documento que fue difundido por la oposición demócrata, es una carta supuestamente escrita por Trump y lleva varias líneas de texto, las cuales están rodeadas por el boceto de una mujer desnuda con la firma “Donald” en el lugar del vello púbico.

“Es un sinsentido. Y, francamente, están perdiendo su tiempo", declaró Trump.

Asimismo, la Casa Blanca, dijo que sería favorable que se realice una prueba de grafología para examinar las firmas que acusan pertenecen al líder republicano y lo vinculan con Epstein, quien fue juzgado por varios delitos sexuales.

"El presidente tiene una de las firmas más conocidas del mundo, y así ha sido desde hace muchísimos años", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“El presidente no escribió esa carta. No firmó esa carta", aseguró Leavitt.