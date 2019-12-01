Rescata FGE de Michoacán a canino víctima de maltrato animal en Morelia

Rescata FGE de Michoacán a canino víctima de maltrato animal en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 12:56:01
Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- Un canino de raza chihuahua, fue rescatado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, después de que se recibiera una denuncia por maltrato animal.

Los hechos se registraron en la colonia La Colina, de la capital michoacana, donde acudieron elementos de la dependencia, tras hacer labores de investigación, derivado de una denuncia en línea, en la que por medio de un video en redes sociales, se ve como un hombre golpea a un perro en varias ocasiones con un objeto.

Por ello, personal de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, realizó las diligencias correspondientes, y al ubicar el domicilio señalado, se puso a salvo al ejemplar canino.

El perro, fue llevado al Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), donde estará bajo resguardo y se le dará el cuidado necesario.

 

