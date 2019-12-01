Nuevo titular de la SSP tiene un reto mayúsculo de dar resultados: Octavio Ocampo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 14:53:47

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2025.– Ante el relevo de titular en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, aseguró que el principal desafío es entregar resultados inmediatos ante la alta exigencia ciudadana.

Ocampo Córdoba señaló que la llegada de José Antonio Cruz Medina es consecuencia lógica de la implementación del "Plan Michoacán", el cual exige una estrategia de seguridad distinta a la que se venía aplicando en la entidad.

El líder perredista y también diputado local, hizo un llamado a despolitizar el tema de la seguridad: "La paz no es un tema, no debiera ser un tema de estrategia electoral".

"La exigencia ciudadana es tan alta que tiene que dar resultados pronto", sentenció Ocampo, subrayando que el nuevo titular deberá trabajar en coordinación con el Gobierno federal para lograr avances tangibles.

El dirigente también mencionó que el Plan Michoacán debe contar con cronograma, planeación y evaluación para determinar su efectividad.

No descartó que legisladores locales pudieran sostener una reunión con el nuevo titular de la SSP.