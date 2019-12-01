Nuevo espacio público, iluminado y seguro en el bajopuente del Paso La Hielera: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Con una inversión de 381 millones de pesos, con recursos 100 por ciento estatales, el distribuidor vial La Hielera en Uruapan no solo agilizará el tránsito, sino que se transformará en un nuevo espacio público iluminado y seguro, informó Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

Más allá de su función vial, este proyecto construido por el Gobierno de Michoacán, apuesta por la convivencia ciudadana con un bajopuente de dos mil 627 metros cuadrados. Este espacio se convertirá en un centro de actividad física y recreación que integrará un skatepark, gimnasio al aire libre y juegos infantiles. Además, se garantiza la tranquilidad de los usuarios mediante cruces peatonales seguros e iluminación con tecnología solar LED.

El secretario subrayó que esta intervención además detonará el comercio local y atraerá una mayor afluencia de visitantes. Esta dinámica, sumada al ordenamiento de la infraestructura, permitirá un mejor aprovechamiento recreativo del entorno, convirtiendo el área en un punto de encuentro más organizado.

Esta infraestructura impactará positivamente a más de 110 mil uruapenses, además de agilizar el trayecto de 27 mil 725 vehículos que circulan diariamente por la zona. El diseño del paso superior cuenta con una robusta capacidad de ocho carriles en total: cuatro en la parte elevada y cuatro a nivel de suelo para ambos sentidos.