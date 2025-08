Nueva propuesta de crear una comisión especial para analizar una posible reforma electoral es un ataque a la democracia del país; afirmó Martín Arango García

Querétaro, Querétaro, a 5 de agosto de 2025.- Como un ataque a la democracia del país calificó Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) la propuesta de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, de crear una comisión especial para analizar una posible reforma Electoral.

“El derecho electoral es perfectible y se deben buscar mejores condiciones para mejorar la democracia, el punto es que la democracia del país se construye a través de todas las voces, de quienes tiene experiencia en la materia y la comisión que anunció, el domingo pasado, la presidenta de México (Claudia Sheinbaum Pardo) es un Club de Toby donde solo participan sus cuates y eso nos habla de que no habrá mucha apertura para la discusión de la Reforma Electoral”.

Aseguró que se prevé imposible que exista la participación de la sociedad en la democracia, lo quieren llevar a un debate popular donde sólo la gente de Morena lo platicará y la decisión la tomarán desde una silla.

“Hoy la sociedad debe estar más alerta y atenta porque esta reforma puede derivar en un ataque artero a la democracia del país y es algo que no se debe permitir”.

Refirió que, con esta reforma pretende eliminar a los diputados y senadores de representación proporcional y en los 70´s ese fue un logro a los opositores y no solo de los del PAN sino de todos los institutos políticos de izquierda y “de los abuelitos de Morena que lucharon por dar voz a todas las minorías del país”.

“Es fundamental, para hablar de un sistema de derechos humanos que puedan ser consideradas las minorías, en los 90’s siendo Andrés Manuel López Obrados presidente del PRD pusieron como requisito indispensable que llegue la representación proporcional al Senado de la República hasta donde no existía, así que ahí te das cuenta de la incongruencia de ellos que plantean respecto a su pasado”.

Destacó que habrá que ver cómo viene el planteamiento pues esta propuesta luce como ataque letal a la democracia y eso la sociedad no lo puede permitir.

“Tendremos, en su momento, que alzar la voz, tomar decisiones que hagan reflexionar al Gobierno, a los legisladores y senadores de Morena que no es lo mejor, seguramente habrá mucho de qué hablar, incluso al interior habrá controversia, como pasó con Ricardo Monreal quien salió a desdecir la iniciativa de la presidenta”.

Aclaró que no solo se trata de un tema de eliminar a los plurinominales, sino de cómo quitarles el financiamiento a los partidos políticos.

“El discurso es populista al decir que salen muy caros los partidos políticos, lo que quieren es destruir a la oposición y no me refiero solo al PAN, sino a toda aquella voz que se pueda levantar, que se quiera alzar en contra de las decisiones de un Gobierno, no hay medida más conservadora que esta”.