Nuestras propuestas no son ocurrencias: Morena Querétaro le contesta a Liliana San Martín

Querétaro, Querétaro, 14 de enero del 2026.- Frente a las declaraciones de la secretaria del Trabajo del estado, Liliana San Martín Castillo, quien califica como una “ocurrencia” la iniciativa presentada por diputados de Morena para reformar la estructura de la política laboral en Querétaro, el diputado Ulises Gómez de la Rosa rechaza dicha descalificación y sostiene que su propuesta se encuentra plenamente sustentada en el marco constitucional y legal vigente.

Precisó que, como parte de su función en la LXI Legislatura, tiene la obligación de estudiar, analizar y proponer iniciativas de ley que respondan a la realidad jurídica actual y que busquen mejorar los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía, particularmente en lo referente al uso eficiente de los recursos públicos y a la correcta homologación con las reformas federales.

Recordó que la reforma constitucional en materia laboral publicada el 24 de febrero de 2017, así como las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019, transforman de fondo el sistema de justicia laboral en el país, al suprimir las Juntas de Conciliación y Arbitraje y trasladar la resolución de los conflictos laborales a los Tribunales del Poder Judicial, tanto federal como local, con una etapa conciliatoria obligatoria previa.

Explicó que, en el ámbito estatal se crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro, organismo encargado de la conciliación, el registro de contratos colectivos y sindicatos, así como de diversos procedimientos administrativos, lo que deja sin competencia directa a la Secretaría del Trabajo en los asuntos individuales y colectivos de carácter laboral.

“El planteamiento que presentamos no es una ocurrencia, sino el resultado de una revisión exhaustiva de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, ambas del estado de Querétaro, a la luz de la reforma constitucional y legal vigente”.

La iniciativa, dijo, propone reorganizar las funciones laborales y transferirlas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante la creación de una Dirección de Promoción al Empleo y Capacitación Laboral, con el objetivo de evitar duplicidades, fortalecer la eficiencia administrativa y generar ahorros significativos en el gasto público, particularmente en el rubro de servicios personales.

Detalló que mantener una dependencia que carece de facultades constitucionales y legales para intervenir en conflictos laborales implica sostener un “elefante blanco”, con costos de operación injustificados, cuando esos recursos pueden destinarse a áreas prioritarias para la población.

Así mismo, indicó que la propuesta contempla un rediseño institucional que garantiza la continuidad de servicios como la defensa laboral, la empleabilidad y la capacitación, sin afectar los derechos de las y los trabajadores, y en armonía con el nuevo modelo de justicia laboral impulsado a nivel federal.

Llamó a que el debate se dé con argumentos jurídicos y técnicos, y no a partir de descalificaciones, y reitera que la iniciativa debe analizarse con seriedad y responsabilidad, ya que responde a un proceso de homologación legal que el propio estado de Querétaro reconoce desde la pasada Legislatura.