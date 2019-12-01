“Nuestra fuerza está en las comunidades”: Desde Puruándiro, Torres Piña pide cerrar filas en defensa de la transformación

“Nuestra fuerza está en las comunidades”: Desde Puruándiro, Torres Piña pide cerrar filas en defensa de la transformación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 16:11:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Puruándiro, Michoacán, 12 de julio de 2026.- Ante habitantes de Puruándiro y comunidades de la región, Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía, afirmó que el desarrollo de Michoacán debe construirse desde el territorio, de la manos de quienes trabajan la tierra, sostienen el comercio local y mantienen viva la organización comunitaria.

Durante la asamblea informativa, destacó que Puruándiro es una región con una profunda vocación agrícola y ganadera, donde el esfuerzo de productores, campesinos, comerciantes y familias trabajadoras representa una parte fundamental de la economía y de la identidad del municipio.

Señaló que recorrer Michoacán permite conocer directamente las necesidades de cada región, porque las decisiones públicas no pueden tomarse únicamente desde los escritorios ni aplicarse de la misma manera en todos los municipios. 

“Cada comunidad tiene su historia, sus capacidades y también problemas que deben ser escuchados y atendidos desde el territorio”, expresó.

El aspirante sostuvo que las asambleas son espacios para informar, dialogar y mantener organizada a la población, particularmente en comunidades que durante muchos años fueron relegadas de las decisiones políticas y del desarrollo público.

Indicó que la transformación ha permitido recuperar la inversión social, atender a sectores históricamente olvidados y reconocer el papel del campo y de los pueblos en el desarrollo nacional, pero advirtió que estos avances deben defenderse con participación, conciencia y organización popular.

Finalmente, llamó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional y a mantener una alianza directa con el pueblo. 

“Nuestra fuerza está en las comunidades, en las mujeres, en los jóvenes y en las personas que todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias y a Michoacán”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rescatan en el Cerro de la Cruz de Uruapan, Michoacán a ciclista accidentado
Desconocidos prenden fuego a un vehículo en la colonia Valle Real de Uruapan, Michoacán 
Choque múltiple e incendio en autopista Guadalajara-Tepic deja al menos 10 personas fallecidas
Cinco personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en Irapuato, Guanajuato
Más información de la categoria
Sicarios en Zamora y Jacona cobran entre 500 y 2 mil pesos por objetivo: investigador de Colmich
Despliegan operativo por aire y tierra tras ataque armado en velorio de Álvaro Obregón, Michoacán
Alertan por lluvias persistentes en gran parte de México; aumentan riesgos de inundaciones y deslaves
Michoacán enfrenta doble riesgo: lluvias intensas y temperaturas elevadas este domingo 12 de julio
Comentarios