Novena visita de Sheinbaum consolida el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Bedolla

Morelia, Michoacán, 5 de julio de 2026.- Con la novena visita al estado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se impulsa como una política pública que atiende de manera directa las necesidades de la población, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al destacar las acciones puntuales que se ejecutan en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo y vivienda.

Subrayó que la gira de la presidenta de la República por territorio michoacano, la cual incluyó los municipios de Morelia, Cherán, Pátzcuaro y Quiroga, es un reflejo de la cercanía, el cariño y la atención prioritaria que el Gobierno federal mantiene con las y los michoacanos.

"La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Michoacán no solo respalda el trabajo conjunto que venimos realizando, sino que acelera la transformación de nuestro estado con obras y programas que llegan directamente a quienes más lo necesitan", resaltó el mandatario.

Refirió que el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha se consolida mediante una inversión histórica que supera los 4 mil millones de pesos, marcando un antes y un después con los pueblos originarios. Este presupuesto sin precedentes no solo busca resarcir deudas históricas, sino dignificar de manera integral a las comunidades a través de la infraestructura, el desarrollo social y el fortalecimiento de su autonomía, explicó el mandatario.

Detalló los avances y compromisos que transformarán al estado, como la construcción de más de 83 mil viviendas, una iniciativa diseñada para garantizar el acceso a un derecho fundamental y brindar seguridad patrimonial a las familias del estado, así como la entrega de 146 mil Pensiones Mujeres Bienestar, un reconocimiento directo al esfuerzo de las michoacanas.

Con el objetivo de fortalecer el turismo y la preservación ecológica, destacó una inversión de 300 millones de pesos destinados al rescate ambiental e infraestructura en la región de Pátzcuaro.