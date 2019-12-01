Nosotros no somos Call Center de la CFE: Eric Gudiño  

Querétaro, Querétaro, a 8 de julio de 2026.- Es necesario que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atienda los reportes ciudadanos que hacen por cortes de luz o apagones porque cuando nosotros les damos información es cuando atienden este tipo de quejas, aseguró Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno de Querétaro.

“A ver, nosotros no somos Call Center de la CFE, nosotros nos enteramos porque la ciudadanía nos busca y nos pide que podamos ayudarles para que los atienda la CFE; yo les he comentado que tenemos una buena comunicación con la CFE cuando nosotros le hablamos y cuando nosotros informamos pues sí llegan, pero es importante que ellos, a través de su propia plataforma, y de sus propios medios atiendan de manera inmediata los reportes ciudadanos”.

Recordó que ayer por la noche les informaron que la zona de Felipe Ángeles llevaba tres días sin luz derivado de un accidente que se generó el sábado por la noche cuando un coche se estrelló contra un poste y la gente reportó a la paraestatal la situación, sin embargo, el reporte no había sido atendido y se generó una manifestación ciudadana.

“En el momento que nosotros tuvimos conocimiento del hecho, dimos información del reporte, de la manifestación y de la solicitud de la gente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que pudieran atender el reporte, me comuniqué de manera inmediata con la licenciada Cecilia Aguayo, quien es parte del grupo que está atendiendo al estado y entre 30 y 40 minutos llegó un camión y en el transcurso de la noche se restableció el servicio, sin embargo, pues ya llevaban tres días sin luz”.

Reconoció que la paraestatal mantiene un rezago importante en la atención de apagones en la capital queretana, incumpliendo el compromiso de solucionar los reportes en un plazo máximo de cinco horas.

Detalló que, a través de monitoreos en redes sociales y reportes directos de comités vecinales, se detectó que colonias como La Luna, El Bosque y Bosques del Sol continuaban sin suministro eléctrico hasta el día de ayer.

"Es importante que la CFE pueda atender en tiempo y forma como lo comentaron, que iban a atender en cinco horas. En el caso de la capital, llevaban tres días sin luz a solo dos kilómetros del Centro Histórico, en la colonia Felipe Ángeles, donde la gente ya había hecho su reporte".

Cuestionado sobre las razones del retraso, el titular de la Secretaría de Gobierno atribuyó el problema a una preocupante falta de comunicación entre el área receptora de quejas de la CFE y sus cuadrillas técnicas en campo.

Sugirió que el personal que atiende las llamadas de la ciudadanía no está notificando de manera oportuna al área operativa.

Criticó que las cuadrillas acudan a reparar los daños de forma inmediata únicamente cuando el Gobierno del Estado interviene directamente para pasarles el reporte.

Aclaró que existe una "muy buena comunicación" con el superintendente local, pero lamentó que los canales ciudadanos tradicionales no funcionen de forma autónoma.

Enfatizó que el posicionamiento de la administración estatal no busca generar una confrontación política, sino respaldar la legítima demanda de la población afectada.

"Un exhorto ya lo he hecho mil veces y lo voy a seguir haciendo hasta que atiendan de manera adecuada, porque es un tema de exigencia de la propia ciudadanía, no del gobierno".

Aseguró que mantendrá un diálogo diario con los responsables de la CFE a nivel central y local, y que el Gobierno del Estado continuará canalizando de manera institucional cada reporte del que tenga conocimiento para acelerar el restablecimiento de la energía eléctrica en la entidad.