Noroña rechaza sanción por violencia política de género por llamar “fascista” a Grecia Quiroz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 12:54:53

Ciudad de México, a 14 de julio 2026.- El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, rechazó la sanción en su contra por violencia política de género en agravio de la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz.

En ese sentido, acusó al Tribunal Electoral de Michoacán de cometer una “arbitrariedad”, y aseguró que el haber llamado “fascista” a la edil uruapense no implica ninguna agresión.

En un video publicado en sus redes sociales, el legislador federal aseguró que si hubiera llamado de esa forma a un hombre “que entra (a la contienda electoral) en sustitución de su mujer asesinada”, nadie lo acusaría de cometer violencia política en razón de género, motivo por el que calificó como “un despropósito” la sentencia de la autoridad electoral estatal.

“¿Cómo decir que se despertó la ambición, que tiene una clara intencionalidad electoral y que es fascista esa persona es violencia política de género? ¿En qué parte de la legislación sobre violencia política de género pueden sostener semejante arbitrariedad?”, cuestionó Noroña.

En ese sentido, el expresidente de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, consideró que la sentencia en su contra marca un precedente grave y cierra el debate político entre hombres y mujeres, además de dañar su reputación legislativa.

“Me quieren poner el 'San Benito' de violentador, que es una infamia. Están queriendo cerrarme el camino a la actividad política y están contribuyendo a las campañas de denuesto que la derecha endereza todo el tiempo en mi contra. No se los voy a aceptar”, expresó el senador.