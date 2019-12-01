Noroña expresa preocupación por bloqueo petrolero a Cuba y advierte sobre posible presión de EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 22:55:11

Ciudad de México, 16 de marzo de 2026.- El senador Gerardo Fernández Noroña manifestó su preocupación por las medidas relacionadas con el bloqueo de petróleo hacia Cuba impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El legislador señaló que la situación que enfrenta la isla podría tener implicaciones para la región y advirtió que, si México permite que Estados Unidos intervenga en Cuba, posteriormente podría intentar ejercer presiones similares sobre el país.

“Si permitimos que atropellen a Cuba, estamos permitiendo que después quieran meterse a la mala aquí”, expresó el senador al referirse a las tensiones generadas por las decisiones del gobierno estadounidense.

Asimismo, relató que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le comentó en una ocasión que los países de la región deben mantenerse unidos ante este tipo de escenarios. “Si no nos unimos, nos van a cocinar uno por uno”, recordó el legislador.

Estas declaraciones se da en medio de la presión ejercida por Washington para restringir el suministro de petróleo a Cuba, lo que ha agravado la crisis energética que enfrenta la isla.