Noroña deja el Consejo Editorial del Senado: “no hay presupuesto para imprimir”

Noroña deja el Consejo Editorial del Senado: “no hay presupuesto para imprimir”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 21:18:33
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Ciudad de México, 18 de marzo de 2026.- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, oficializó su renuncia como presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Senadores, al argumentar la falta total de recursos para el funcionamiento de dicho órgano.

El legislador se acercó a representantes de medios de comunicación para dar a conocer su decisión, señalando que no recibió presupuesto alguno para cumplir con las labores editoriales.

Fernández Noroña también difundió una carta fechada el 12 de noviembre del año pasado, dirigida al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, en la que expuso que desde el 12 de febrero de ese mismo año no había recibido recursos.

En el documento, el senador subrayó que la falta de financiamiento impidió cualquier actividad editorial, al señalar: “No he recibido un centavo partido por la mitad de presupuesto, a punto de culminar este 2025, lo cual es injustificable. Por consiguiente, después de un inicio con muchas expectativas, el Consejo Editorial no ha tenido recursos para imprimir ni un solo volante u octavilla”.

La renuncia ocurre en medio de cuestionamientos sobre la operación y prioridades presupuestales al interior del Senado.

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