Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 15:20:55

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- Raymundo García Beristain tomó protesta ante el Pleno del Congreso del Estado, como titular de la Dirección del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo (IIEL).

En Sesión Extraordinaria, las y los integrantes de la 76 Legislatura le tomaron protesta al nuevo titular luego de su elección en votación mediante cédula, sobre la terna propuesta hecha por la Junta de Coordinación Política, la cual también estuvo integrada por Ana Marla Fabián Chávez y Armando Farid Baca Núñez.

Tras la votación, el recién nombrado fue introducido al recinto por la comisión de cortesía integrada por Sandra Olimpia Garibay Esquivel, Sandra María Arreola Ruíz, Eréndira Isauro Hernández, Adriana Campos Huirache, Grecia Jennifer Aguilar Mercado y Alfonso Janitzio Chávez Andrade, para su protesta de ley.

Raymundo García ejercerá la titularidad de la Dirección del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado de Michoacán, a partir de su toma de protesta, hasta el 31 de octubre del año 2027.

El Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos es un órgano desconcentrado del Congreso, con autonomía técnica, gestión y personalidad jurídica para celebrar convenios de coordinación que tiene como fin elaborar investigaciones que permitan apoyar los trabajos de la agenda legislativa, apoyar en asesoría interna para las comisiones y comités; y, producir investigaciones sobre el propio Congreso para su proyección y fortalecimiento.