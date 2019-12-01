Nombran a alcaldesa interina de Acapulco, tras licencia a Abelina López

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 11:19:04

Acapulco, Guerrero, a 4 de julio 2026.- Leticia Lozano Zavala, fue nombrada como la alcaldesa interina de Acapulco, Guerrero, luego de que en días pasados, Abelina López solicitó licencia al cargo para competir por la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena.

Se dio a conocer que en la octava Sesión Extraordinaria de Cabildo, en el Palacio Municipal, los regidores aprobaron por unanimidad la designación de la nueva titular del Gobierno local.

El acto protocolario fue encabezado por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado de Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla.

Cabe señalar que, previo a su nuevo nombramiento, Lozano Zavala se desempeñaba como secretaria general del Ayuntamiento.

Durante su primer discurso como edil interina expresó lo siguiente:

"Mi compromiso es caminar con el pueblo y dar continuidad al gobierno; se necesitan servidores públicos que entiendan que gobernar significa escuchar, servir y resolver”.

Además, aseguró que dará continuidad a una línea de trabajo con resultados en disciplina financiera, transparencia y cercanía con la ciudadanía, y sostuvo que la administración mantiene equipamiento reforzado en áreas operativas y obras de impacto para el municipio.