Nombra la Guardia Nacional a dos jóvenes Guardias Honorarios por un día en el municipio Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 15:51:54
Uruapan, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- En el marco de los eventos de “Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, esta fecha personal de la Guardia Nacional nombró a dos jóvenes Guardias Honorarios por un día en el municipio Uruapan, informó la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21/a. Zona Militar.

Sobre el particular se informó que en el marco de los eventos de “Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos” y como parte de las acciones de acercamiento social realizados en el municipio de Uruapan, Michoacán, la Guardia Nacional nombró a los jóvenes María Guadalupe Alemán Vargas y Juan Josué Alcalá Zárate, como Guardias Honorarios por un día.

El acto protocolario se llevó a cabo en las instalaciones de la 470 Compañía de la Guardia Nacional ubicada en La Basilia municipio de Uruapan, donde los jóvenes arribaron desde muy temprano para uniformarse.

Acompañados de sus familiares, asistieron a su ceremonia de nombramiento como Guardias Honorarios por un día y junto a sus compañeros Guardias Nacionales, rindieron los honores a nuestro lábaro patrio.

Los Guardias Honorarios recibieron un reconocimiento en el que se destacó su valor y fortaleza para enfrentar las adversidades, culminando el evento con el toque militar Tres de Diana en su honor.

Posteriormente efectuaron un recorrido por las instalaciones, se subieron a los vehículos oficiales, además de conocer los diferentes uniformes y equipo con los que cuenta esta fuerza de seguridad pública, finalizando así su experiencia, en la que los familiares expresaron su agradecimiento por haber sido invitados a este significativo evento.

