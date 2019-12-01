Nombra Bedolla a Benjamín Mendoza como director del SMRTV

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla nombró este jueves a Benjamín Mendoza Madrigal como nuevo director general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. 

Durante la entrega, el mandatario estatal señaló que “confiamos en su capacidad y estamos seguros de que su experiencia fortalecerá la comunicación pública en beneficio del pueblo de Michoacán”.

De igual forma, Ramírez Bedolla exhortó a Mendoza Madrigal a impulsar dicho organismo, que se ha consolidado como un medio de comunicación eficaz en la difusión de información para las y los michoacanos. 

El nuevo titular del SMRTV es licenciado en Ciencias de la Educación, pasante de la licenciatura en Historia y administrador, quien asume el cargo en sustitución de Sergio Pimentel Mendoza. 

Profesionalmente se ha desempeñado como conferencista magistral, profesor de Historia y Ciencias Políticas, columnista, asesor Legislativo en el Congreso del estado, documentalista y conductor de televisión.

