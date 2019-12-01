“No vamos a bajar la guardia”: condena secretario de Seguridad de Celaya el homicidio de agente vial

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 15:34:03

Celaya, Guanajuato, a 19 de octubre de 2026.- El asesinato de una elemento de Tránsito y Policía Vial fue condenado enérgicamente por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Muñoz Huitrón, quien aseguró que la oficial no había reportado amenazas ni situaciones de riesgo antes de ser atacada, por lo que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer el crimen.

El funcionario calificó el hecho como lamentable y recordó que la agente tenía 27 años y apenas un año de haber egresado del Instituto de Formación Policial (Infopol). Destacó que, durante su desempeño, no se habían identificado antecedentes adversos y que, por el contrario, era una elemento que realizaba bien su trabajo.

“Era un elemento que trabajaba muy bien. No había manifestado nada”, declaró al ser cuestionado sobre si la víctima había expresado alguna amenaza o inquietud relacionada con sus funciones.

Ante este nuevo ataque contra personal operativo, Muñoz Huitrón reconoció que los traslados entre el domicilio y el trabajo representan momentos de vulnerabilidad para los elementos, por lo que anunció que reforzarán las medidas de prevención y supervisión.

“Lo que podría decirle es que sí vamos a reforzar todo eso. Ya estamos redoblando esfuerzos; en otras situaciones que no les puedo comentar, al igual que lo hemos hecho con Policía, vamos a redoblar esfuerzos en todos los sentidos”, afirmó.

El secretario reconoció que, durante la actual administración, se han registrado cinco ataques contra agentes de Tránsito y Policía Vial, situación que consideró preocupante y que, dijo, también obliga a revisar lo que ocurre al interior de la corporación.

“Hay algo que pasa al interior, eso lo sabemos y lo vamos a esclarecer”, sostuvo.

Como parte de las acciones internas, explicó que se realizan entrevistas personalizadas al personal, se avanza en la aplicación de evaluaciones de control de confianza y se fortalecerá la supervisión de las actividades operativas.

También indicó que se verificará que los elementos utilicen y mantengan encendidas sus cámaras corporales durante sus intervenciones, como parte de los mecanismos de vigilancia y control dentro de la Secretaría.

Sobre la posibilidad de que exista una filtración de información personal de los agentes, el funcionario señaló que no cuenta con elementos para confirmarlo o descartarlo, aunque reconoció que es una situación que no puede excluirse y que deberá revisarse.

En cuanto a la seguridad de los elementos de Tránsito, precisó que los operativos se mantienen de manera coordinada con la Policía Municipal y la Guardia Nacional, de acuerdo con las instrucciones establecidas para el trabajo conjunto.

Finalmente, ante los cuestionamientos sobre la atención que recibió la agente después del ataque, indicó que se revisan los señalamientos relacionados con el tiempo de llegada de los servicios de emergencia y que los detalles oficiales de la investigación corresponden a la Fiscalía.

Muñoz Huitrón aseguró que el hecho no significa que la corporación se encuentre en alerta, sino que continuarán con sus labores y reforzarán las medidas de seguridad.

“No estamos en alerta, estamos trabajando y seguimos trabajando. No vamos a bajar la guardia en ningún momento; al contrario, vamos a redoblar esfuerzos”, concluyó.