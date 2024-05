No usarán Ley de Seguridad como bandera política en Querétaro

Querétaro, Querétaro 6 de mayo 2024.- Para evitar que el proyecto de creación de la nueva ley de seguridad privada se use como bandera política, Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro, confirmó que será hasta pasando el 2 de junio cuando se presente ante el Pleno el dictamen de esta normativa.



“La realidad es que mientras estemos en campañas este tema difícilmente va a avanzar porque hay que recorrer a muchas mesas de trabajo y la realidad es que, ahorita siendo totalmente honestos, hay muchos legisladores que estamos escuchando a los ciudadanos, entonces no veo factible que esta ley se apruebe hasta pasando el 2 de junio”.



Destacó que ya tiene el aval de la Secretaría de Seguridad Pública respecto a la iniciativa por lo que se espera terminar los acercamientos con algunas agrupaciones que se han acercado para conocer el proyecto de dictamen.



“El secretario de Seguridad Ciudadana (Iovan Elías Pérez Hernández) ya palomeó la iniciativa y le agradezco mucho, con Mario Aguilar (presidente de la Unión de Empresas de Seguridad Privada de Querétaro) hemos trabajado bien, pero no es el único (…) el 80 por ciento de las empresas de seguridad privad no están adheridas a ninguna organización, no quiero ser ofensivo, pero su padrón es muy bajo, ellos no tienen toda la representatividad de lo que es en la calle las empresas reales, entonces del 80 por ciento de las empresas que no están adheridas a nadie no las conocemos porque muchas no existen en el papel”.



Por ello, aclaró, se está tratando de buscar a todas estas empresas para que conozcan el proyecto de dictamen ya que al momento en que esta ley entre en vigor queremos evitar manifestaciones y marchas por fuera del recinto legislativo.



Aclaró que también están determinando el costo de la puesta en marcha de la ley, sobre todo para el personal que se tendrá que adicionar.



“Me parece que el tema que genera esta norma es más financiero, más económico, más nominal y ahí es donde hemos tenido mayores retrasos, es decir, ¿cuánto cuesta esta ley?, hemos tenido que hacer partidas presupuestales para ver cuánto nos va a costar el área de inspección porque yo les había dicho, hace unos meses que era de 3 millones, pero ya vimos que no, el monto se duplicó, estamos hablando de 6 millones de pesos para 18 personas, es decir, nueve por cada turno”.