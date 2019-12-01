Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- A pesar que desde la 75 Legislatura se presupuestó cerca de un millón de pesos para la colocación de un elevador al interior del Congreso del Estado, y que desde el 73 Parlamento se habló de la necesidad de contar con uno, a un año de terminar la actual asamblea legislativa, no se ha podido cumplir con el mandato de ley, exhibió el diputado del PRI, Memo Valencia.

"Quiero recordar que en la 73ª Legislatura se habló sobre la necesidad de construir un elevador en este recinto; en la 74ª se volvió a hablar de esa necesidad, pero no hicieron nada; en la 75ª se presupuestó un millón de pesos para la construcción de un elevador que no se hizo; y en la 76ª Legislatura, lo utilizamos para justificar una ampliación presupuestaria, y no se ha hecho", dijo.

Afirmó que las personas con cualquier tipo de discapacidad merecen un trato digno y contar con instrumentos, desde la ley, que les permitan un acceso digno a la sociedad, pero se debe cumplir primero con los mandatos que los mismos diputados locales han aprobado previamente, como el caso del acceso, mediante elevador, al recinto del Poder Legislativo.

"Estamos hablando aquí de dotar figuras jurídicas, herramientas, leyes, pero eso no pasa de ser una carta de buenas intenciones, si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, si no predicamos con el ejemplo desde nuestra casa y hacemos algo porque llevamos 4 legislaturas y no tenemos un elevador para las personas con discapacidad o para que sea usado por nuestros adultos mayores", advirtió.

Insistió en que muchas de las discusiones son por temas no prioritarios para las y los michoacanos, "fíjense nada más, como discutimos nimiedades, realmente asuntos irrelevantes, cuando lo que nos debería de importar no lo atendemos, no hacemos nada".

Finalmente, Memo Valencia recordó que el Congreso del Estado al ser un edificio público, por ley debe tener un elevador, y no lo tiene.

"Parece que se nos olvida que es un compromiso adquirido desde hace muchos años, vamos ya a llegar a tres lustros hablando sobre el elevador presupuestado y no lo hemos puesto, cuando es una necesidad, que además, nos haría cumplir una ley que estamos nosotros violando", finalizó.