Uruapan, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) recuerda a la población que mañana miércoles 18 de noviembre será el último día con acceso gratuito al teleférico de Uruapan. La titular de la dependencia, María Elena Huerta Moctezuma, hace un llamado a la ciudadanía para sumarse a este recorrido y conocer de primera mano los beneficios de este sistema de transporte.

Asimismo, la funcionaria recordó que esta iniciativa, realizada en el marco del Buen Fin, busca apoyar la economía de las familias, facilitar sus traslados y ofrecer una alternativa para llegar a distintos puntos de la ciudad sin depender del tráfico vehicular.

Destacó que, durante el fin de semana pasado, se registró una afluencia de más de 90 mil personas que utilizaron este transporte de forma gratuita. Las y los usuarios aprovecharon los traslados ágiles no solo para moverse por la ciudad, sino también para visitar los espacios comerciales y turísticos cercanos a las estaciones, como el Centro Artesanal y Cultural Plaza La Ranita, Plaza Ágora y el Parque Nacional, donde también se localiza el mercado poniente.

Para finalizar, la secretaria invitó a las familias de Uruapan y a los visitantes a utilizar este sistema de transporte antes de que concluya la promoción. Además, reiteró que el teleférico representa una nueva y eficiente opción de movilidad que también permite disfrutar de una vista panorámica única de la ciudad.