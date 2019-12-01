No se han detectado casos de sarampión en empresas de Querétaro: Liliana San Martín 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 15:27:11

Querétaro, Querétaro, a 18 de febrero de 2026.- La titular de la Secretaría del Trabajo en el estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo dio a conocer en la entidad no se han detectado casos de sarampión al interior de empresas, por lo que se trabaja de forma coordinada con la Secretaría de Salud para retomar acciones preventivas, y en caso de tener algún caso, activar los protocolos correspondientes.

Explicó que en caso de detectar algún caso o sospecha de sarampión, el protocolo contempla la incapacidad obligatoria domiciliaria, la cual determinará el sistema de salud, ya sea estatal o federal.

“No, en absoluto (no se han detectado casos), primero, es un ejercicio que corresponde a la Secretaría de Salud; y efectivamente, hemos solamente estado monitoreando si se presenta algún caso”, dijo.

Reconoció que de forma preventiva se mantiene atención en invernaderos, ya que en estos centros de trabajo es donde se tiene mayor concentraciones de personal foráneo, y en este sector primario se podrían presentar casos, aunque no se ha registrado ninguno.

“El primer centro de trabajo que se está visualizando es, sobre todo, los invernaderos, dado la naturaleza de contratación de gente foránea, donde puede no haberse tomado las medidas de higiene correspondiente, o no tener la certeza que se encuentren vacunados”.

Respecto a la posibilidad de trabajo remoto en caso de algún contagio, descartó que se contemple el trabajo a distancia, ya que las indicaciones médicas piden absoluto reposo en la mayoría de los casos.

“No, no se podría dado la naturaleza de este tipo de trabajos, no se puede elaborar desde casa; habría que posibilitar que pase todo este tiempo en incapacidad domiciliaria”.