No se descarta Ana Paola López Birlain para elecciones 2027

Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- Servidores públicos queretanos interesados en la gubernatura de 2027 se reunieron con el gobernador Mauricio Kuri González y el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Arango, confirmó la secretaria de Cultura del estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain; quien afirmó que mantendrá la encomienda que tiene hasta que sean los tiempos para el proceso interno de su partido.

Afirmó que el encuentro buscó reforzar el trabajo en equipo y cumplir con las encomiendas del gobernador, enfatizando la importancia de entregar resultados desde cada trinchera para llevar a Querétaro al siguiente nivel.

“Hagamos lo que nos toca hacer cada uno, desde la trinchera y la responsabilidad que tenemos, entreguemos los resultados porque nos eligieron para llevar a Querétaro al siguiente nivel (…); la primera ocasión en donde hombres y mujeres que aspiramos a crecer en la política tuvimos un encuentro con el presidente del partido y el gobernador (…); hombres y mujeres somos mucho más fuertes si pensamos y construimos el futuro de Querétaro juntos”dijo.

Destacó la cultura como herramienta de transformación y la importancia de proyectos integrales e inclusivos, alineados con la voluntad del gobernador y las reglas electorales.

“Tenemos una gran herramienta, que es la cultura, para transformar nuestro entorno, para transformar la realidad de muchas personas, con toda mi entrega, con toda mi convicción y con toda la voluntad de hacer que Querétaro siga creciendo en oportunidades, en conocimiento y en prosperidad y paz para las familias”.