No se debe confundir autonomía universitaria con violar la ley: Giulianna Bugarini

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 11:15:07

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, sostuvo que la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo debe respetarse plenamente, pero aclaró que esta no exime a sus autoridades del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Bugarini recordó que el Congreso tiene facultades para legislar en materia universitaria, siempre dentro de los límites constitucionales, y señaló que solicitar información institucional para dar seguimiento a una disposición legal no equivale a elegir autoridades universitarias.

“La autonomía se respeta, pero también se respeta la ley. Ninguna autoridad puede decidir unilateralmente qué disposiciones cumple y cuáles desconoce. Si existe una inconformidad jurídica, hay mecanismos institucionales para resolverla”, expresó.

Asimismo, señaló que fue la propia rectora quien pretendió alargar y ampliar su periodo al frente de la Universidad Michoacana, de manera inconstitucional e ilegal, por lo que remarcó que el próximo 8 de enero debe haber una nueva rectoría.

Recordemos que la rectoría dejó vencer en febrero el plazo de 190 días para emitir el reglamento, incluso recibió un exhorto en el mes de marzo, incumpliendo varias veces la ley.

Finalmente, la legisladora llamó a privilegiar el diálogo, la legalidad y el respeto entre instituciones, y señaló que las diferencias sobre la interpretación de la reforma deben resolverse por las vías correspondientes.

“La Universidad Michoacana es más grande que cualquier diferencia entre autoridades. Lo que está en juego no es una disputa personal, sino la certeza jurídica de su proceso de renovación. Nuestro compromiso es con la comunidad nicolaita, con sus instituciones y con el Estado de derecho”, concluyó.