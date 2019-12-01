Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 11:05:03

Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el diputado Juan Carlos Barragán señaló que esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre lo que se ha avanzado y, sobre todo, reconocer todo lo que falta por hacer para garantizar una vida libre de violencia.

El legislador afirmó que esta lucha no puede limitarse a un día ni quedarse en discursos, sino que debe asumirse como una responsabilidad permanente de la sociedad y de las instituciones.

“Desde el Congreso de Michoacán he impulsado iniciativas para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar que quienes agreden a las mujeres enfrenten la justicia. No podemos permitir que ninguna mujer viva con miedo”, expresó.

Barragán recordó que ha promovido reformas para aumentar las sanciones contra quienes agreden a las mujeres con ácido o sustancias corrosivas, así como propuestas para reconocer y sancionar la violencia en el noviazgo, iniciativa que lamentablemente continúa pendiente en la congeladora legislativa.

También destacó su insistencia para que la violencia familiar se investigue de oficio, pues muchas mujeres enfrentan amenazas, presiones o miedo para denunciar a sus agresores.

El diputado resaltó que desde las Casas de Atención Mano a Mano se ofrecen cursos de capacitación para el autoempleo, así como atención jurídica y psicológica especializada para mujeres.

Barragán subrayó que su compromiso es trabajar por una Morelia donde las mujeres puedan caminar tranquilas, utilizar el transporte público con seguridad y disfrutar de los espacios públicos sin miedo, con calles iluminadas, mejores servicios y autoridades que las escuchen y protejan.

“Quiero una Morelia donde las niñas crezcan seguras, las jóvenes tengan oportunidades y las mujeres puedan cumplir sus sueños sin que la violencia sea un obstáculo”, concluyó.