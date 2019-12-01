No necesito templetes llenos de funcionarios, voy al encuentro con el pueblo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 14:47:00

Morelia, Michoacán, a 7 de julio 2026.– Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, aseguró que sus recorridos por Michoacán se realizan con apego a la convocatoria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y con cercanía a la ciudadanía, por lo que ha pedido a presidentes municipales, legisladores y servidores públicos que no lo acompañen en sus asambleas.

“Varios quisieran estar conmigo en el templete y en las reuniones, pero les he pedido que no lo hagan. No necesitamos dar elementos para que se cuestione el proceso; vamos bien y nos hemos conducido conforme a las reglas”, expresó durante su rueda de prensa semanal.

Sobre la asistencia de aspirantes y funcionarios a actividades encabezadas por autoridades estatales o federales, consideró que cualquier persona puede acudir a un acto institucional, siempre que exista respeto por la naturaleza gubernamental del evento y no se utilicen recursos públicos para favorecer aspiraciones políticas.

El morenista señaló que sus actividades consisten en visitar hogares, escuchar inquietudes y presentar la propuesta de defensa de la Cuarta Transformación y de la soberanía nacional y recordó que ha recorrido 15 municipios de Michoacán.

Destacó la respuesta obtenida en Lázaro Cárdenas, donde la asistencia superó las expectativas.

También advirtió sobre la existencia de páginas y actores externos que buscan generar confrontaciones entre quienes participan en el proceso interno.

Por ello, reiteró el llamado a la unidad y afirmó que, independientemente del resultado, deberá prevalecer el compromiso con el proyecto de transformación.

“Nuestro encuentro es con el pueblo, no una competencia por ver quién reúne más funcionarios a su alrededor”, reflexionó.