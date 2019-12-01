“No hay terrorismo en Veracruz ni en México", asegura Rocío Nahle

“No hay terrorismo en Veracruz ni en México", asegura Rocío Nahle
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 09:22:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Xalapa, Veracruz, a 30 de diciembre 2025.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que “no hay terrorismo” en su estado, ni tampoco en México, luego de ser cuestionada por la prensa sobre la detención de un periodista, ocurrida el pasado 25 de diciembre.

En su declaración, la mandataria estatal sostuvo que el caso específico deberá ser informado por la Fiscalía General del Estado, al tratarse de una investigación en curso.

Además, la gobernante de extracción morenista indicó que debe ser la autoridad estatal la que proporcione los detalles y avances relacionados con la situación jurídica de la persona detenida.

De igual forma, señaló que es necesario revisar el Código Penal del estado. Subrayó que no emitirá más comentarios para cuidar y respetar el debido proceso legal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataques incendiarios en Palmar de Bravo; queman vehículos y vivienda vinculados a exalcalde poblano
Ultiman a tiros a una mujer en Uruapan, Michoacán
Caen 4 presuntos integrantes de grupo delincuencial de Chiapas y Guatemala
Entregan nombramientos a las y los nuevos titulares de Direcciones de Policía de Investigación y de Direcciones de Carpetas de Investigación en la FGE Michoacán 
Más información de la categoria
Ataques incendiarios en Palmar de Bravo; queman vehículos y vivienda vinculados a exalcalde poblano
Vuelca tráiler cargado con suavitel en el libramiento Noreste de Querétaro; se genera rapiña 
Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua, a los 75 años de edad
Claudia Sheinbaum pide esperar peritajes para conocer causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico; versiones periodísticas acusan fallas desde el 2019
Comentarios