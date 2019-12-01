“No hay terrorismo en Veracruz ni en México", asegura Rocío Nahle

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 09:22:33

Xalapa, Veracruz, a 30 de diciembre 2025.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que “no hay terrorismo” en su estado, ni tampoco en México, luego de ser cuestionada por la prensa sobre la detención de un periodista, ocurrida el pasado 25 de diciembre.

En su declaración, la mandataria estatal sostuvo que el caso específico deberá ser informado por la Fiscalía General del Estado, al tratarse de una investigación en curso.

Además, la gobernante de extracción morenista indicó que debe ser la autoridad estatal la que proporcione los detalles y avances relacionados con la situación jurídica de la persona detenida.

De igual forma, señaló que es necesario revisar el Código Penal del estado. Subrayó que no emitirá más comentarios para cuidar y respetar el debido proceso legal.