No hay que tenerle miedo al cambio, hay que seguir avanzando: Yarabí Ávila

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- “Nosotros seguiremos avanzando porque quien no transforma, quien no diversifica está lógicamente viviendo en una época que ya no existe hoy y que no existirá mañana, no hay que tenerle miedo al cambio, hay que seguir avanzando y así lo hemos hecho”, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al asistir al acto con motivo del XV aniversario de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo.

Ante la comunidad docente, administrativa y estudiantil, la rectora destacó la presencia de la alcaldesa de este municipio, Jeovana Alcántar Baca y reconoció a las personas que impulsaron el proyecto del campus del Oriente, así como al señor Sabino Padilla Medina, quien donó el terreno para que se pudiera hacer una realidad ese sueño que hubo en aquellos momentos, y que a lo largo de los años ha generado oportunidades para muchas generaciones.

Ávila resaltó la labor que realiza el equipo de trabajo de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo para que el plantel siga avanzando, al tiempo que, señaló que en cada uno de los campus que tiene la Universidad Michoacana en Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas y en Huetamo hay profesoras y profesores que dejan su alma y su compromiso para formar a las y los estudiantes, a quienes dijo, también debemos hacerles justicia.

En este sentido, adelantó que en poco tiempo habrá Concursos de Oposición Abierto con características específicas para las maestras y los maestros de Ciudad Hidalgo, “la gente de este municipio tiene un espacio laboral aquí y para todos aquellos que cumplen de manera responsable con sus alumnos, con sus alumnas, compartiendo sus experiencias es justo que podamos nosotros lanzar estos concursos y fortalecerlos”.

Agregó que, lo mismo será en Zamora, en Lázaro Cárdenas, en Huetamo y en Uruapan, respetando a aquellos que cumplan los perfiles y esa pasión por querer trabajar en la Universidad Michoacana. Lo anterior, consideró que va a generar muchos beneficios para las y los alumnos, pero también para las profesoras y profesores.

La rectora manifestó su satisfacción por estar presente en el XV aniversario de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, y deseó que el plantel siga creciendo y transformando la vida de las y los jóvenes de la región.

Por su parte, la presidenta municipal de Ciudad Hidalgo, Jeovana Alcántar Baca, afirmó que la UMSNH es sin duda la institución de educación superior más importante del estado y esto no sólo se debe a la calidad educativa de sus programas y a la calidad profesional de sus egresados, también al profesionalismo del personal académico de la institución. “Quiero reiterar a la comunidad nicolaita la total disposición de nuestra administración para seguir abonando al fortalecimiento y ampliación de la presencia de la Universidad Michoacana en nuestro municipio”.

En tanto, el director de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, Hugo Erick Montaño López, sostuvo que este aniversario no es sólo una fecha conmemorativa, es un recordatorio de que la educación es la fuerza transformadora más poderosa con la que se cuenta, “es también una invitación a seguir construyendo juntos sociedad, gobierno y Universidad. Hoy renovamos la promesa de que esta Unidad seguirá creciendo y seguirá innovando”.



El señor Rubén Padilla Soto compartió que este campus se concretó a través de mucho trabajo y con la voluntad de alguien que se pudo desprender de algo personal para que actualmente más personas se preparen en este municipio. “Estamos satisfechos de esta donación que se otorgó a la Máxima Casa de Estudios para que hoy podamos tener la gloria de celebrar estos 15 años”.

Durante el evento también se contó con la presencia del licenciado Sergio López Melchor, fundador de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, así como de titulares y representantes de diversas dependencias nicolaitas, regidoras y regidores de dicho ayuntamiento, funcionariado, así como estudiantes, docentes y administrativos del campus.