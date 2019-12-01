No hay permisos para obras que atenten contra los recursos naturales de Michoacán: Secma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 17:43:44

Morelia, Michoacán, a 7 de agosto de 2025.- El Gobierno de Michoacán no autorizará permisos para venta o construcción en terrenos colindantes al Área Natural Protegida (ANP) “Loma de Santa María y depresiones aledañas”, así lo señaló Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente.

Detalló que las instituciones del Gobierno estatal, bajo ninguna circunstancia autorizarán permisos que pongan en riesgo el patrimonio natural de las y los michoacanos, como lo exigió un grupo de manifestantes este jueves en las inmediaciones del Ramal Camelinas.

“El proyecto de lotificación y vialidad que se pretende ejecutar, pondría en riesgo a las especies de flora y fauna silvestre que habitan en esa zona, además de que invade la parte superior del Ramal Camelinas y su derecho de vía”, resaltó.

Méndez López precisó que el predio que se pretende fraccionar se encuentra a un costado del ANP “Loma de Santa María y depresiones aledañas”, sin embargo, el sitio es parte importante de la zona por la naturaleza y especies que ahí habitan, y de acuerdo al Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia 2022-2041, la zonificación está establecida como “Primaria no urbanizable”.

Además, especificó que el “proyecto”, en un pequeño porcentaje de la superficie invade el Área Natural Protegida Zona de Restauración Ambiental “Loma de Santa María y Depresiones Aledañas”.

Por ello hizo hincapié en que la autoridad estatal no aprobará proyectos que pongan en riesgo zonas naturales, con lo cual se violaría el derecho de la población a disfrutar de un medio ambiente sano.