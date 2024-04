No hay marcha atrás, en Tuxpan ¡vamos a ganar juntas y juntos!: Araceli Saucedo

Tuxpan, Michoacán, a 28 de abril de 2024.- El trabajo conjunto y la suma de esfuerzos hacen que hoy, no quepa duda alguna que en Tuxpan vamos a ganar juntas y juntos, agradeció la abanderada de la Coalición Fuerza y Corazón por México al Senado de la República, Araceli Saucedo Reyes a los habitantes de la cabecera municipal, comunidades, localidades y tenencias volcados en torno a su proyecto.

Acompañada por Carlos Paredes, candidato a la presidencia municipal, en recorridos realizados por el Rincón de Cofradía y la Cofradía de San José, Araceli Saucedo apuntó que hoy como nunca se requiere que los representantes populares y los gobernantes ejerzan el poder público, a partir de la máxima democrática de una participación estrecha y permanente con la población.

“Gente noble, trabajadora y entregada como la de Tuxpan es prueba de la voluntad de las y los michoacanos para aportar su esfuerzo y compromiso a nuestro México, para su rescate, para que no haya más miedo, para que todas y todos podamos desarrollarnos y salir adelante, por eso me siento infinitamente agradecida de esta gran suma de voluntades en torno a la candidatura que encabezo para el senado, y Carlos Paredes para el municipio”.

Araceli Saucedo señaló que pese a las adversidades que en los últimos años las y los habitantes en Michoacán han debido enfrentar debido a la pobreza y marginación que viven grandes granjas de su población, mujeres y hombres de municipios como Tuxpan dan la cara y cada día luchan por sacar adelante a sus familias.

“Por eso Tuxpan ya decidió, porque en este proyecto que es el suyo vamos a empujar con toda nuestra convicción y capacidades para que desde el Presupuesto de Egresos de la Federación haya una distribución más equitativa y se etiqueten recursos suficientes para obras y acciones específicas que detonen el desarrollo de esta región”.

La candidata apuntó que la experiencia sí cuenta en el ejercicio de la tarea pública, porque nadie puede hablar de lo que no conoce, de lo que no ha servido, de lo que no ha vivido, “por esto tienen en Carlos y en mí, perfiles de experiencia, de los que los resultados son los que hablan, y que estaremos a la altura de las exigencias que tiene nuestro querido Michoacán”.

En el encuentro en el que también estuvo el candidato a diputado local Chavita Jaimes, Araceli Saucedo convocó a los presentes a votar el próximo dos de junio por Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República y por los candidatos en Michoacán del PRD, PRI y PAN.