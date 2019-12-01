Demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes en EU y propinan revés a Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 22:00:51

Washington, Estados Unidos, a 3 de noviembre de 2026.- El presidente Donald Trump enfrentará un nuevo escenario político luego de que el Partido Demócrata recuperara el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de acuerdo con proyecciones difundidas este martes por medios de comunicación estadounidenses.

Las estimaciones de NBC News, The New York Times y CNN perfilan que la oposición alcanzaría alrededor de 244 escaños, cifra superior a los 218 necesarios para obtener la mayoría en la Cámara baja, aunque el resultado todavía podría presentar ligeras modificaciones conforme avance el conteo de votos.

El avance demócrata también destacó por sus resultados favorables en territorios que históricamente han mantenido un amplio respaldo al Partido Republicano, lo que representa un importante retroceso para el partido del mandatario estadounidense.

Con este resultado, los demócratas tendrán mayor capacidad para influir en las decisiones legislativas y ejercer contrapesos sobre la administración de Trump durante los próximos dos años de su mandato.