No habrá tolerancia si no se respetan horarios de cierre en Querétaro: Eric Gudiño 

Querétaro, Querétaro, 13 de agosto del 2025.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres afirmó que habrá cero tolerancia para quienes no respeten el horario de cierre para centros nocturnos, que es de las 3:00 horas, esto luego de que un establecimiento de la capital no cumplió con las determinaciones durante el pasado fin de semana.

Preció que los horarios de cierre son una medida que ya se encuentra establecida y que todo el sector se ha pronunciado a favor, por lo que no habrá excepciones al cumplimiento de los acuerdos en favor de la seguridad de los ciudadanos.

"Hubo una clausura de un establecimiento, un bar que se pasó del horario que habíamos quedado de las 3:00 en punto. Entonces, se pasó del horario. A ver, si se pasan a las 3:05 habrá clausura (…), no hay tolerancia”, dijo.

Añadió que dentro de las revisiones se detectó también un negocio que vendía bebidas alcohólicas en el municipio de Huimilpan sin los permisos correspondientes, por lo que se procedió a su clausura.

Puntualizó multas por incumplimiento en los horarios de cierre pueden ir de los 90 mil a los 100 mil pesos o más, dependiendo la situación en que pueda llegar a incurrir.