"No habrá justicia para Arantepacua hasta que se ejecuten las órdenes de aprehensión": Pavel Ulianov Guzmán

"No habrá justicia para Arantepacua hasta que se ejecuten las órdenes de aprehensión": Pavel Ulianov Guzmán
Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 15:44:18
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Morelia, Michoacán, a 31 de marzo del 2026.- "No habrá justicia para la comunidad Indígena de Arantepacua hasta que se ejecuten las recientes órdenes de aprehensión", sentenció Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), en referencia a las medidas judiciales dictadas contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y otros exfuncionarios.

Ulianov Guzmán calificó la emisión de las órdenes como un "primer paso" en el caso de Arantepacua, pero enfatizó que la verdadera justicia para la comunidad solo se materializará cuando las detenciones se hagan efectivas.

El vocero recordó que, además de Aureoles, existieron varios ex funcionarios involucrados.
El representante del CSIM indicó que ex mandatario estatal es recordado en la historia de Michoacán   "como un represor, un asesino de las comunidades indígenas", reflejando la profunda exigencia de resultados por parte de los afectados.

En entrevista, comentó que la comunidad del Arantepacua no les han comentado de algún apoyo durante manifestaciones o protestas, pero se mantienen atentos ante alguna demanda.

Fue en abril de 2017, cuando cuatro personas, incluyendo un menor de edad, perdieron la vida en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, durante un operativo policial derivado de un conflicto agrario.

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