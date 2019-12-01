No estamos solos, Michoacán tiene el respaldo de la presidenta: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 07:57:57

Morelia, Michoacán, a 03 de julio del 2026.- No estamos solos, estamos respaldados con mucha querencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así lo declaró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco de la gira de trabajo de la mandataria mexicana a Michoacán.

En el arranque de la conferencia mañanera de la Presidenta Mexicana, el titular del ejecutivo estatal agradeció la atención a Michoacán, principalmente el Plan Michoacán, pues consideró que está dando resultados muy contundentes, principalmente en temas de seguridad.

Recalcó que en temas relacionados a la educación, calificó como impresionante el apoyo que representan las becas Gertrudis Bocanegra, al ser aliciente para los alumnos de educación superior y continúen en las aulas.

Ramírez Bedolla reconoció también los trabajos en infraestructura carretera como la construcción de la autopista de la agroexportación Uruapan-Zamora, y la expansión a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI hasta Lázaro Cárdenas.